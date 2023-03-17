Deniz Zeyrek: Erdoğan’ın yenilgiye hazırlıklı olması gerek

Haliyle Erdoğan ve ekibinin yenilgiye de hazırlıklı olması gerek. Bazı siyasi gözlemciler, Erdoğan’ın bütün bakanları, Cumhurbaşkanlığı kurullarındaki bazı isimleri ve kritik bürokratları milletvekili yaparak, dokunulmazlık kazandırmak istediği yorumunu yapıyor ki bunun da haklılık payı olabilir. Zira Erdoğan seçimi kaybederse ve AK Parti muhalefete düşerse, söz konusu isimler milletvekili olacakları için dokunulmazlık zırhına bürüneceklerinden bakanlıkları sırasındaki tartışmalı işlerden dolayı dokunulmaz olacaklar. (Erdoğan seçimi kazanırsa da zaten TBMM’nin yürütme açısından bir önemi kalmayacağı için istediği ismi istifa ettirip Bakan yapabilecek.) Anlayacağınız, Erdoğan “aslarını” sahaya sürerek bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Yani bir taraftan güçlü adaylarla kazanmak istiyor, diğer taraftan da “muhalefete düşme” durumu için aslarına dokunulmazlık gibi ciddi bir önlem alıyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı