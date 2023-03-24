Deniz Zeyrek: Erdoğan’ın kazanması halinde başımıza gelecekleri tahmin edin

Erdoğan ve ekonomi ekibi, ülke ekonomisini bu hale getiren yöntem ve uygulamalardan vazgeçmeyeceğini ortaya koydu. O halde bir daha iktidara geldiklerinde de enflasyon canavarı aramızda dolaşacak ve seçim ekonomisi de bittiği için alım gücünü artırma çabalarına da son verecekler. İşte o zaman daha da yoksullaşacağız ve hayat pahalılığı belki de şimdi hissettiğimizin üç beş kat daha fazlası olacak. Deprem felaketinin yarattığı 110 milyar dolarlık faturayı da mevcut koşullara ekleyin, 14 Mayıs 2023 günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’ın kazanması halinde başımıza gelecekleri siz tahmin edin. Bazılarınız bu satırları okuduktan sonra “Seçimden sonra heteredoks ekonomi modelinden ortodoks ekonomi modeline geçerler, kemer sıkmaya başlarlar, toparlarlar” diyebilirsiniz. Bunu yapabilmeleri için de uluslararası piyasaları yanlarına alabilmeleri, kaynak bulmaları lazım. Bunu yapabilecek kadrolara da ne yazık ki sahip değiller.

Deniz Zeyrek’in yazısı