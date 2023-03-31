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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Erdoğan, ‘pervasız kellecinin’ de oyunu almak zorunda

Tepkiler büyüyünce de Kasımoğlu göstermelik bir şekilde gözaltına aldırıldı. Deriden pahalı bir koltuğa oturtulup, kapalı bir ortamda sigara yakmasına müsaade edilip kendisine “özür videosu” çektirildi. Kasımoğlu sol tarafından aldığı suflelerle şu açıklamayı yaptı: “Benden önce konuşan şahıs devleti karaladı. Kimse tepki vermeyince ben de sinirlenip tepki verdim. Ben herhangi bir terör örgütüne mensup değilim. Bütün milletimizden özür diliyorum. Devletimi sevdiğim için tepki verdim. Kelle melle olayı da sinirden olmuştur.” Kasımoğlu’nun ilk videodaki “kafa kesme” eylemini düzelteceğim derken “kelle melle olayı” ifadesini kullanması sizin de dikkatinizi çekti mi? Kelle alma, kafa kesmenin bilinç altındaki tezahürü olsa gerek. Lafı dolandırmaya gerek yok. Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı olmak için bu “pervasız kellecinin” de oyunu almak zorunda. Haliyle O’ndan ve benzerlerinden medet umuyor. Kimse kendini kandırmasın: HüdaPar’la ittifakın arkasında da “gönül, taban ve hafıza birlikteliği” değil, oy hesabı var.

Deniz Zeyrek’in yazısı


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