Deniz Zeyrek: Erdoğan, ‘pervasız kellecinin’ de oyunu almak zorunda

Tepkiler büyüyünce de Kasımoğlu göstermelik bir şekilde gözaltına aldırıldı. Deriden pahalı bir koltuğa oturtulup, kapalı bir ortamda sigara yakmasına müsaade edilip kendisine “özür videosu” çektirildi. Kasımoğlu sol tarafından aldığı suflelerle şu açıklamayı yaptı: “Benden önce konuşan şahıs devleti karaladı. Kimse tepki vermeyince ben de sinirlenip tepki verdim. Ben herhangi bir terör örgütüne mensup değilim. Bütün milletimizden özür diliyorum. Devletimi sevdiğim için tepki verdim. Kelle melle olayı da sinirden olmuştur.” Kasımoğlu’nun ilk videodaki “kafa kesme” eylemini düzelteceğim derken “kelle melle olayı” ifadesini kullanması sizin de dikkatinizi çekti mi? Kelle alma, kafa kesmenin bilinç altındaki tezahürü olsa gerek. Lafı dolandırmaya gerek yok. Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı olmak için bu “pervasız kellecinin” de oyunu almak zorunda. Haliyle O’ndan ve benzerlerinden medet umuyor. Kimse kendini kandırmasın: HüdaPar’la ittifakın arkasında da “gönül, taban ve hafıza birlikteliği” değil, oy hesabı var.
SON HABERLER
Tarantino çizgi roman kahramanı
Quentin Tarantino’nun iniş çıkışlarla dolu hayatı ve yönetmenlik kariyeri, ‘Quentin by Tarantino’ adıyla çizgi romana uyarlandı. Titan Comics etiketiyle yayımlanacak eser, 17 Ekim 2023’te okurla buluşacak.
Beşi yerli 10 film vizyonda
Sinemalarda bu hafta beşi yerli 10 film vizyonda. Aşkı için kendi benliğini feda etmek zorunda kalan ‘Çaykovski’nin Karısı’ beyazperdede.
İYİ Parti İstanbul il başkanlığı kurşunlandı
İYİ Parti İstanbul il başkanlığı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor.
Mevduat faizleri 20 yıldır bu kadar yükselmemişti
Türk Lirası mevduatın (32-91 gün) aldığı faiz ortalaması yüzde 28,10’a yükseldi. Bu oran en son 5 Aralık 2003’te aynı seviyedeydi.
Trump bir ilki başardı: ‘Porno yıldızına sus payı’ndan cezai suçlamayla karşı karşıya
Eski ABD başkanı Donald Trump, porno yıldızı Stormy Daniels’a ödediği iddia edilen sus payı ile ilgili soruşturmanın ardından Manhattan’da büyük jüri tarafından suçlu kabul edildi. Başkanlık için yeniden adaylığını koyan Trump bu zamana kadar ABD başkanlığı yapanlar arasında cezai suçlamalarla karşı karşıya kalan ilk başkan oldu.
Üç anket: İnce ikinci tura taşıyor, Memleket Meclis dışı
Üç anket şirketi, Memleket Partisi’nin ve genel başkanı Muharrem İnce’nin 14 Mayıs seçimlerindeki oy potansiyelini incelendi.
‘Müteahhit avı’: Tutuklu sayısı 325’e çıktı
31 Mart itibariyle tutuklu sayısı 325.
BDDK, T.O.M. Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verdi.
Japonya çip savaşında: Çin’e ihracat kontrollerini sıkılaştırıyor
Japonya hükümeti, yarı iletken çip üretim malzemelerinin Çin’e ihracatındaki kontrolleri sıkılaştıracağını açıkladı.
MHP, AKP logosuna güvenmemiş: Üç hilali görmeyen oy vermez
MHP’li yetkili, AKP’yle ortak listeden girmeyi, seçmeni ‘üç hilal logosunu görmezse oy kullanmaz’ diye reddettiklerini söyledi.