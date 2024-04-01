Deniz Zeyrek: Emeklinin ahını almayacaktınız!

Gazetelerde okuduğunuz sonuçlar 1 Nisan şakası değil gerçek.

Çok derin analizler yapmaya gerek yok:

İktidar milletten sıkı bir kırmızı kart gördü. İçimden “emeklilerin ahını almayacaktınız” demek geliyor ve sansürsüz diyorum.

2023 Mayıs seçimlerinde “geçersiz kaldı” denilen (Merhum Süleyman Demirel’in) “Boş tencerenin götürmeyeceği iktidar yoktur” sözlerinin hala geçerli olduğu bir defa daha kanıtlandı.

Sadece iktidar mı? Başta MHP olmak üzere ortağı olan partiler de aynı kartı gördü.

Bir büyük mesaj da muhalefete seçim kaybettirmeye odaklanmış İYİ Parti’ye geldi. Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde oturduğu Altılı Masa’daki diğer beş liderden ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’ndan intikam alacağım diye başlattığı yeni stratejisiyle sınıfta kaldı. Tavanda kurdurtmadığı ittifakı millet tavanda kurdu. İYİ Parti çok büyük kan kaybetti.

Bana göre çok önemli bir mesaj da CHP’nin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na geldi. Bu seçim sonuçları gösterdi ki 10 ay önceki seçimleri Erdoğan kazanmadı ve Kılıçtaroğlu kaybetti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve 17 bakan ile bütün devlet imkanlarına karşı yarışan Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin gelecekteki yeni siyasi lideri olma yolunda önemli bir aşamayı daha geçti.

Deniz Zeyrek’in yazısı