Anayasa’nın 101. maddesindeki hüküm “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” diyor. Erdoğan, 2007’de kabul edilen bu Anayasa hükmüne göre en fazla iki defa aday olabilecekken, 2014’ten itibaren üç defa seçilmişti. Bu saatten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesinin tek yolu var. O da Anayasa’nın 116. maddesinin hayata geçirilmesi. Ne diyor 116. madde? “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.” AK Partili TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ hemen bu maddeyi anımsatarak Erdoğan’ın böyle bir durumda aday olmasının “Anayasal hakkı” olduğunu söyledi. Bakın Bozdağ devamında ne dedi? “Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola, hayrola.” Benzer bir açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan da geldi: “TBMM, Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde beşte üç çoğunlukla seçimlerin yenilenme kararı alırsa o durumda üçüncü dönem için adaylık yolu açılır. Bakalım önümüzdeki 4,5 yıllık süreçte neler olur?”

Deniz Zeyrek’in yazısı