Deniz Zeyrek: Diploma İstanbul Üniversitesi yönetim kurulu tarafından iptal edilemez

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Bugüne kadar çıkmış emsal kararlara göre, idare mahkemesinin de Danıştay’ın da İstanbul Üniversitesi Yürütme Kurulu’nun kararının yürütmesini durdurmasından ve sonuçta iptal etmesinden başka yol yok.

Mahkemenin bunu yapması için iki çok önemli gerekçe var:

1- Diploma İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından iptal edilemez. Bu da ciddi bir usul hatası demek.

2- Genel uygulama, bir idarenin hatasından kaynaklanan hukuka aykırı işlemlerin sadece 60 gün içinde geri alınabileceğini gösteriyor. 60 günden sonra idarenin kararı (hukuka aykırı görünse de) idari istikrar ve kazanılmış hak yaklaşımı nedeniyle hiçbir şekilde geri alınamıyor. İmamoğlu yatay geçişinde hiçbir usulsüzlük yapmamış ve eğer geçişte bir hata varsa tamamen idareden (İstanbul Üniversitesi’nden) kaynaklanıyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı