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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Belli ki İnce geri adım atmayacak

Siyasi tarihimizi geriye doğru taradığımızda buna benzer çok sayıda örnekle karşılaşabilirsiniz. İnce’nin adaylığının anasının ak sütü gibi helal ve hakkı olduğunu düşünüyorum. 100 bin imza şartını yerine getiren bir siyasetçi olarak yarışa katılması en demokratik hakkı. Ancak kitabın ortasından şu notu da bir köşeye koymakta yarar var: İnce’nin alacağı oylar, kendisini ikinci tura taşımayacağı gibi muhalefetin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi birinci turda kazanma ihtimaline darbe vurabilir. (Erdoğan’ın ekibi işte bu yüzden İnce aday olsun ve yüzde 3’ten fazla oy alabilsin diye gece gündüz dua ediyor.) Belli ki İnce bu gerçekleri görmeyecek, görse dahi umursamayıp geri adım atmayacak. O yüzden 14 Mayıs’ta değişim isteyenlerin, milletin ferasetine ve demokrasiye güvenmekten başka çaresi yok.

Deniz Zeyrek’in yazısı


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