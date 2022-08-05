Deniz Zeyrek: Bakan keşke sokağa çıkabilse

Şu bir gerçek: Ekonomi enkaz halindeyken, bu enkazın mimarlarının, iktidar mensuplarının sokağa çıkması o kadar kolay olmaz. Hem hayat pahalılığı altında ezilen vatandaş, hem vatandaşın alım gücü azaldığından müşteri ve gelir kaybı yaşayan esnaf bu enkazın sorumlularına tepki gösterir, kızar. Türkiye’de de aynen böyle oluyor. Sayın Bakan keşke sokağa çıkabilse, halkın gerçek sorunlarını dinleyebilse. Nasıl bir ekonomik felakete imza attıklarını yerinde görebilse ve bize satmaya çalıştığı hayal dünyasından uyanabilse!
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