Deniz Zeyrek: Akşener, Erdoğan’a can simidi oldu

Akşener, bahanesi her ne olursa olsun, tam Recep Tayyip Erdoğan 20 yıl sonra gireceği bir seçimde yenilgiyi tadacakken, kendisine adeta can simidi attı. Yoksulluktan, yolsuzluklardan ve yasaklardan kurtulmak isteyen, adalet arayan, özgürlüklerini, refah ve mutluluklarını artırmak isteyen, deprem bölgesinde yaşanan beceriksizlikleri film gibi izleyen milyonlarca insanı hayal kırıklığına uğrattı ve öfkelendirdi. Akşener’e düşen, anlamsız kavgayı garip çıkışlarla sürdürmek değil. Akşener’e düşen, TV Programında Cumhurbaşkanı adayı bulmak gibi komik durumlara düşmek hiç değil. Akşener’e düşen milletin bu tepkilerine kulak asmak ve gereğini yapmaktır.
SON HABERLER
İYİ Partili Aytun Çıray güne umutla başladı
Aytun Çıray, partisinin masaya dönebileceği yönündeki tartışmalar devam ederken ‘şartların yeniden doğacağına’ yönelik mesajıyla güne başladı.
İYİ Partili vekil, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı mesajı ‘bugün kandil’ diye sildi
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan paylaşımını sildi.
Türkiye’den Elon Musk’a Twitter cezası
Rekabet Kurulu, Elon Musk’ın Twitter’ın kontrolünü devralması işlemine onay verdi. İzin almadığı için Musk’a ceza kesti.
İş stresini en çok Z kuşağı yaşıyor
Ekonomik güvencesizlik ve iş stresiyle şüphesiz tüm çalışanlar mücadele ediyor ancak araştırmalar gösteriyor ki Z kuşağı, gerilimi herkesten daha fazla hissediyor olabilir.
CHP genel merkezinde Kılıçdaroğlu hazırlığı
CHP tüm üyelerini saat 19:00’da partinin genel merkezinin önüne çağırdı. Genel merkezin önünde platform kuruluyor.
Muhalefet ne yaparsa yapsın, halktaki umut ve azmi yok edemeyecek
Muhalefet değil, biz kazanacağız seçimi. Birlikte, insan gibi yaşayacağız. Bu memleket bizim, evine ekmek götürme derdindeki milyonların.
MHP’li Yalçın, İYİ Partili Türkkan’ın birlik mesajını veren CNN Türk’e çattı
MHP yöneticisi Semih Yalçın, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın paylaşımının CNN Türk canlı yayınında okunmasına çok sinirlendi.
‘Beşli masa’dan ‘anket’ çıkışı: Pop star aramıyoruz
‘Beşli masa’dan bir lider, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in anket talebine dair “Pop star yarışması değil ki aday için anket yapılsın” demiş.
İYİ Parti’den adaylık için ‘üçüncü yol’ mesajı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın aday konusunda ‘üçüncü yol’ açacaklarını söyledi. Akalın ayrıca Akşener’in adaylığını işaret etti.
Bingöl’de 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Bingöl’ün Solhan ilçesinde saat 07:57’de 13.29 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.