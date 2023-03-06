Deniz Zeyrek: Akşener, Erdoğan’a can simidi oldu

Akşener, bahanesi her ne olursa olsun, tam Recep Tayyip Erdoğan 20 yıl sonra gireceği bir seçimde yenilgiyi tadacakken, kendisine adeta can simidi attı. Yoksulluktan, yolsuzluklardan ve yasaklardan kurtulmak isteyen, adalet arayan, özgürlüklerini, refah ve mutluluklarını artırmak isteyen, deprem bölgesinde yaşanan beceriksizlikleri film gibi izleyen milyonlarca insanı hayal kırıklığına uğrattı ve öfkelendirdi. Akşener’e düşen, anlamsız kavgayı garip çıkışlarla sürdürmek değil. Akşener’e düşen, TV Programında Cumhurbaşkanı adayı bulmak gibi komik durumlara düşmek hiç değil. Akşener’e düşen milletin bu tepkilerine kulak asmak ve gereğini yapmaktır.

Deniz Zeyrek’in yazısı