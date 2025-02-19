Deniz mantarlarına plastik yeme eğitimi

Bilim insanları deniz mantarlarına en yaygın plastiklerden poliüretanı daha hızlı yemeleri için eğitim veriyor.

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Tübitak’ın Bilim ve Teknik dergisindeki bir makaleye göre denizlerdeki plastik kirliliği en önemli çevre sorunlarından biri.

Genellikle petrol türevi polimerler olan geleneksel plastikler son derece dayanıklı ve parçalanmaya dirençli üretiliyor. Her yıl 400 milyar kilodan fazla plastik üretiliyor ve bu miktarın 2060’a kadar en az üç katına çıkması bekleniyor.

Euronews’ün haberine göre bilim insanları, O’ahu adası çevresinde poliüretan plastik yiyebilen bir mantar türü keşfetti. Bu mantarların plastiği geri dönüştürmek ve doğadan uzaklaştırmak için yenilikçi bir yol olup olamayacağı araştırılıyor. İlk sonuçlarsa umut verici.

Pasifik Biyobilimler Araştırma Merkezi profesörü Anthony Amend şöyle konuştu: “Mantarlar, diğer organizmaların sindiremediği şeyleri (ahşap veya kitin gibi) yemek için süper bir güce sahiptir, bu nedenle koleksiyonumuzdaki mantarları plastiği sindirme yetenekleri açısından test ettik.”

Ekip, küçük petri kaplarını tıbbi ve endüstriyel ürünlerde sıklıkla kullanılan poliüretanla doldurdu. Mantarların bunu ne kadar hızlı tüketebildiğini ölçtü.

Daha sonra araştırmacılar, en hızlı büyüyen mantarları alıp kademe kademe daha fazla poliüretana maruz bıraktılar. Bunların en fazla plastiğe maruz kaldıklarında daha hızlı ve verimli şekilde yiyip yiyemediğini gözlemlediler. Sonuçlar olumlu çıktı.

Araştırmayı yürüten Ronja Steinbach şunları söyledi:

* Okyanustan topladığımız mantarların yüzde 60’ından fazlasının plastik yeme ve onu mantara dönüştürme kabiliyetine sahip olduğunu görünce şok olduk.

* Mantarların ne kadar hızlı adapte olabildiklerini görmek de bizi etkiledi. Sadece üç ay içinde bazı mantarların beslenme oranlarını yüzde 15’e kadar artırabildiklerini görmek çok heyecan vericiydi.