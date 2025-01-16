Darth Vader'a benzeyen devasa deniz böceği keşfedildi

Bilim insanları Vietnam’da ‘Star Wars’ evreninden Darth Vader’a benzeyen devasa bir deniz böceği keşfetti.

Fotoğraf: Independent

Bathynomus cinsindeki devasa isopodlar (tespih böcekleri) genellikle denizlerin derinlerinde yaşıyor ve incelenmesi güç.

Son yıllarda bazı Asya ülkelerinde pahalı bir yiyeceğe dönüşen bu deniz böceklerini bilim insanları Vietnam’daki bir balık pazarından alarak inceledi.

Independent Türkçe‘nin haberine göre bulgularını hakemli dergi ZooKeys’te yayınlayan ekip daha önce görmedikleri bir türle karşılaştıklarını saptadı.

Hanoi Üniversitesi araştırmacıları, hayvanın kafasının Yıldız Savaşları’nın (Star Wars) ünlü karakteri Darth Vader’ın başlığına benzemesinden dolayı yeni türe ‘Bathynomus vaderi’ adını verdi.

Darth Vader. Fotoğraf: starwars.com

Türünün büyük örnekleri arasındaki ‘Bathynomus vaderi’ 32,5 santim uzunluğa ve 1 kilo ağırlığa sahip.

Bu devasa deniz böceklerinin bilinen en büyük üyesi Bathynomus giganteus 50 santim uzunluğunda.

Akrabaları gibi etçil beslenen ‘Bathynomus vaderi’; yengeç, karides, balık gibi hayvanların yanı sıra balina leşlerini kemirerek besleniyor.

Yeni türe henüz sadece Spratly Adaları yakınlarında rastlandı fakat bilim insanları, Güney Çin Denizi’nin başka yerlerinde de yaşadığını düşünüyor.