2023’te 100’e yakın bitki ve mantar türü keşfedildi

Londra’da bulunan ‘Kew Kraliyet Botanik Bahçelerinden’ araştırmacılar, geçen yıl 74 yeni bitki ve 15 mantar türü keşfetti.

Volkanın zirvesinde keşfedilen orkide. Fotoğraflar: BBC

BBC’nin aktardığına göre geçen sene keşfedilen bitki ve mantar türlerinden bazıları şöyle:

Üç yeni Antarktika mantarı

Antarktika çiçekli bitkilerden hemen hemen yoksun bir kıta ancak likenler çıplak kayalıkların olduğu küçük alanlarda tutunabiliyor. Geçtiğimiz sene Antarktika’da üç yeni mantar türü keşfedildi.

Volkanın zirvesindeki orkide

Parlak kırmızı çiçeklere sahip bitki Endonezya’nın Waigeo adasında sönmüş bir volkan olan Nok Dağı’nın zirvesinde bulundu.

Yeraltında yetişen palmiye

Pinanga subterranea olarak isimlendirilen palmiye, Güney Doğu Asya’da yer alan Borneo adasında bulundu. Palmiyenin parlak kırmızı meyveleri ve çiçeklerinin büyük kısmı yeraltına gömülü.

Mozambik’te etobur bitki

Bu bitki yapışkan tüylerini kullanarak böcekleri çekip yakalayıp sindirebiliyor ancak diğer etobur bitkilerle ilgisi yok.

Yeraltında yaşayan iki ağaç türü

Orta Afrika’daki Angola’nın güneyinde, Kalahari Çölü uzantısında kum altında yetişen ağaçlar keşfedildi. Yerin üstündeyse bitkinin sadece çiçekleri ve birkaç yaprağı görülebiliyor.

Diğer keşiflerden bazıları şöyle:

Güney Kore’de gıda atıkları üzerinde büyüyen mantarlar

Tayland’da menekşe benzeri bir çiçek

Güney Afrika’da indigo taşıyan bir bitki

Bilim insanları her yıl ortalama 2 bin 500 yeni bitki türü ve 2 bin 500 yeni mantar türü keşfedip isim veriyor. Henüz resmi olarak tanımlanmamış 100.000 kadar bitki olduğu tahmin ediliyor.

Mantarlar için bu sayı daha yüksek.