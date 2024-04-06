Demokrat Partili 40 milletvekilinden Biden’a İsrail mektubu

ABD’de Demokrat Parti’den 40’a yakın milletvekili, Başkan Joe Biden’a gönderdikleri mektupta İsrail’e silah sevkiyatının tamamen durdurulmasını istedi.

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İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırıda can kaybı sayısı 33 bini aştı.

Gazze’eki insanlık dramı derinleşince İsrail’e ve ABD yönetimine baskı da artıyor. Baskının son örneği Biden’a gönderilen ortak mektup.

DW Türkçe’nin haberine göre mektubu gönderen 40 milletvekili arasında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de bulunuyor.

Mektupta İsrail’in öldürdüğü yardım görevlilerine de dikkat çekildi.

Ünlü şef Jose Andres’in Washington merkezli Dünya Merkezi Mutfağı’nda (WCK) çalışan yedi kişi, Gazze’de İsrail’in hava saldırısında ölmüştü.

ABD yönetiminin bu konuda kendi soruşturmasını yürütmesi istendi.

Mektubun Biden’a yakın isimlerden biri olan Pelosi tarafından da imzalanması, İsrail’e silah tedarikinin kesilmesi görüşünün Demokrat Parti içinde giderek güçlendiğini ortaya koyuyor.

Biden, önceki gün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla telefonla görüşmüştü.

İsrail’in bir an önce sivillerin korunmasına ilişkin somut adımlar atması gerektiğini, aksi takdirde ABD’nin Gazze konusundaki politikasını değiştireceğini söylemişti.