Diken

Yaramazlara biraz batar!

Demokrat Parti, CHP’ye 14 isim iletti

CHP’de dünden bu yana devam eden liste çalışmalarına zaman zaman ittifak ortaklarının ziyaretleri de eklendi. CHP’deki toplantı sürerken Demokrat Parti’den 14 isim iletildiği öğrenildi.

Fotoğraf: AA

CHP’deki toplantılar serisi devam ederken, partinin genel merkezine gelen Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’yla bir görüşme yaptı. Yücel’in bu görüşmede aday gösterilmesi talep edilen 14 kişilik bir liste teslim ettiği öğrenildi.


Teslim edilen listedeki isimler arasından Serhan Yücel, Salih Uzun ve Cemil Enginyurt’un CHP listelerinden kesin seçilecek yerlerden aday gösterilmesi bekleniyor.

Listede ayrıca Adnan Turfan’ın Eskişehir 3’üncü sıradan, Erdem Demirdağ’ın Samsun’dan, Zekai Alper’in Muğla 5’inci sıradan aday gösterilmesi bekleniyor.

Şanlıurfa’dan Ömer Karakeçeli ile İzmir’den Osman Varol’un ‘seçilemeyecek’ sırada yer aldığı belirtildi.

Listede yer alan diğer isimler henüz netleştirilemezken, kadın aday olmadığı da belirtiliyor.

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