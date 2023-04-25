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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’tan yeni fotoğraf: Size güveniyorum emekçiler

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, paylaştığı fotoğrafıyla seçmenlere çağrıda bulunarak ”Hakkını çalanlara derslerini verme zamanıdır çünkü mühür sende” dedi.

Fotoğraf: Selahattin Demirtaş/Twitter

Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla partisi HDP dahil muhalefete seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor.


Yeni bir fotoğrafını ”Size güveniyorum emekçiler” notuyla paylaşan Demirtaş, şunları söyledi: ”Alın terinin hakkını çalanlara derslerini verme zamanıdır çünkü mühür sende, patron sensin. Lütfen oyunu değişim için kullan ki, bu devran dönsün artık.”

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