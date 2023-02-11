Demirtaş’tan bir özür, bir söz

Tutuklu eski HDP eş genel başkanın Selahattin Demirtaş, “Mafya gibi ülkeye çökmüş bu zihniyetten sizleri çok daha erken kurtaramadığımız için, bir siyasetçi olarak hepinizden özür diliyorum ve eksiğimizi tamamlama sözü veriyorum” dedi.

Fotoğraf: HDP

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7, ve 7,6’lık depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 22 bin 327’ye çıktı.

Demirtaş, Twitter’dan şunları yazdı: “Tam 21 yıldır tek başlarına yönettikleri ülkenin yarısı yıkılmış, yüzlerinde ne bir mahcubiyet ne de bir utanma. Üstelik de kendileri dışındaki herkesi sorumlu tutup hakaretler, tehditler yağdırıyorlar.

Erdoğan, depremi kendisine yapılmış bir komplo gibi görüyor ve galiba bundan dolayı da hepimizin kendisinden özür dilemesini bekliyor. Ben özür diliyorum değerli kardeşlerim. Mafya gibi ülkeye çökmüş bu zihniyetten sizleri çok daha erken kurtaramadığımız için, bir siyasetçi olarak hepinizden özür diliyorum ve eksiğimizi tamamlama sözü veriyorum.”