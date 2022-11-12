Demirtaş’ın Diyarbakır’a götürülüşü ailesi ve avukatlarından bile gizlenmiş

Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın, kalp krizi geçiren babasını görmesi için Diyarbakır’a özel jetle, ailesi ve avukatlarına bile haber verilmeden getirildiği bildirildi.

Demirtaş’ın 12 Kasım’da Diyarbakır’a götürüldüğünü avukatları duyurmuştu. Avukatlar, Demirtaş’ın anne ve babasının peş peşe kalp sorunları için yoğun bakıma alındıklarını belirtmişti. Anne Sadiye Demirtaş’ın yoğun bakımdan taburcu edildiği ve baba Tahir Demirtaş’ın hala burada tutulduğu kaydedilmişti.

Demirtaş’ın Diyarbakır’a nasıl götürüldüğünün ayrıntıları ortaya çıktı. Medyascope’dan Ferit Aslan’ın haberine göre süreç şöyle gelişti:

“Diyarbakır’da yaşayan Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş, iki gün önce kalp krizi geçirdi. Edirne’ye açık görüşe giderken 2019 yılının aralık ayında kaza geçiren baba Tahir ve anne Sadiye Demirtaş, yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir Edirne’ye gidemiyordu. Durumun kendisine bildirilmesi üzerine Demirtaş, avukatları aracılığıyla Diyarbakır’da kalp krizi geçiren babasını görmek için Adalet Bakanlığı’ndan izin istedi.

Bakanlık, avukatların taleplerine olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermezken dün gece (11 Kasım) Edirne’de hareketli dakikalar yaşandı. Bakanlığın izin vermesiyle Demirtaş önce Edirne kent merkezine getirildi. Buradan helikopter ile Çorlu’daki askeri üsse, oradan da özel jetle sabaha karşı Diyarbakır’a getirilen Demirtaş’ın ziyareti, aile bireyleri ve avukatlarından bile gizlendi. Demitaş’ı taşıyan özel jet Diyarbakır’a indiğinde havalimanı personelinin telefon ile görüşmeleri yasaklandı.

Tutuklandığı 4 Kasım 2016’da yine uçakla Diyarbakır’dan İstanbul’a, oradan da helikopterle Edirne’ye götürülen Demirtaş, altı yıl sonra Diyarbakır’a ilk kez gelirken sıkı güvenlik önlemleri altında babası Tahir Demirtaş’ın tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Demirtaş, burada babası Tahir Demirtaş ile 45 dakika görüştükten sonra yine aynı sıkı önlemler ve gizlilik içinde önce havalimanına, oradan da Edirne’ye götürüldü.”