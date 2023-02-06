Demirtaş, Bozdağ’a seslendi, dayanışmaya hazır olduklarını duyurdu

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevindeki mahkumların kan vermek için başvurduğunu kaydederek Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a seslendi: “Cezaevlerindeki on binlerce kişi ailelerinden haber alamıyor. Her gün telefon hakkı tanınsın, ailelerin cezaevlerini aramalarına izin verilsin.”

Selahattin Demirtaş’tan depremzedeler için çağrı. (HDP)

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, saat 09:54 itibariyle toplamda 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralı olduğunu açıkladı.

Demirtaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, mahkumların deprem nedeniyle ailelerini arayabilmeleri için Bakan Bozdağ’ın izin çıkarmasını istedi.

Kan vermek için de başvurduklarını kaydeden Demirtaş, şu mesajları yazdı:

*Cezaevlerinden hepimiz kan vermek için başvuru yaptık. Battaniyelerimizi de halkımıza göndermek istiyoruz. Bize kolaylık sağlansın.

*Sayın bakan, cezaevlerindeki on binlerce kişi ailelerinden haber alamıyor. Her gün telefon hakkı tanınsın, ailelerin cezaevlerini aramalarına izin verilsin.

*Haksız yere içeride tutulan binlerce kişinin, bu felaketi hücrelerinden acı içinde izlemelerine sessiz kalmayın. Hepimiz yardım ve kurtarma çalışmalarına katılmak, geçici de olsa halkımızın yanında olmak istiyoruz. TBMM’yi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum.