DEM Parti'den Tunç'a: Hukuk, demokrasi, adalet kelime oyunlarıyla sağlanamaz

DEM Parti, “Burada top oynamıyoruz” diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yanıt verdi.

Fotoğraf: DEM Parti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, dün PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin “(PKK lideri Abdullah) Öcalan’ın iletişim ve çalışma özgürlüğü başta olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır” demişti.

Tunç soru üzerine buna AKP’nin grup toplantısında şöyle yanıt vermişti: “…‘Top iktidarda’ ne demek, burada top oynamıyoruz. Burada terörün tasfiyesiyle ilgili ciddi bir mesele var. Bu çabalara destek vermek lazım, bu çabaları baltalayacak söylemlerden kaçınmak lazım. Topun iktidarda olması, vesaire söz konusu değil. Burada bir müzakere, bir pazarlık söz konusu değil.”

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan X’ten Tunç’u etiketleyerek şöyle yazdı:

“Sayın bakan, amacımız barış, adalet ve demokrasinin sağlanması. Hepimiz bu konuda sorumluluk üstlenmeliyiz. Hukuk, demokrasi, adalet kelime oyunlarıyla sağlanamaz.

Tarihsel bir sorunun çözümü ciddiyet gerektirir. Bakanlığınızı bu tarihsel sorumluluğu üstlenen bir dil ve yaklaşım kullanmaya davet ediyoruz. Siz lütfen görevinizi yapın!”

Sayın Bakan,

Amacımız barış, adalet ve demokrasinin sağlanması. Hepimiz bu konuda sorumluluk üstlenmeliyiz. Hukuk, demokrasi, adalet kelime oyunlarıyla sağlanamaz. Tarihsel bir sorunun çözümü ciddiyet gerektirir. Bakanlığınızı bu tarihsel sorumluluğu üstlenen bir dil ve yaklaşım… — ayşegül doğan (@aysegul__dogan) April 30, 2025

DEM Parti heyeti, 24 Nisan’da Tunç’la görüşmüştü.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’e göre ‘görüşmenin en önemli başlığı PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çalışma koşulları‘ydı. Koçyigit bunla “Bazı gelişmeler olacak” demişti.