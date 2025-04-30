Tunç'tan DEM Parti'ye: Top oynamıyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin “Top iktidarın sahasında” sözlerine yanıt verdi: “Burada top oynamıyoruz. Burada terörün tasfiyesiyle ilgili ciddi bir mesele var.”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Öcalan’ın iletişim ve çalışma özgürlüğü başta olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır.”

AKP grup toplantısı öncesi basının sorularını yanıtlayan Tunç, Hatimoğulları’nın sözlerine şöyle karşılık verdi:

“Top iktidarda demek ne demek, burada top oynamıyoruz. Burada terörün tasfiyesiyle ilgili ciddi bir mesele var. Bu çabalara destek vermek lazım, bu çabaları baltalayacak söylemlerden kaçınmak lazım.

Topun iktidarda olması, vesaire söz konusu değil. Burada bir müzakere, bir pazarlık söz konusu değil. DEM Parti’nin geçen hafta Adalet Bakanlığı’na yaptığı ziyarette biz bir müzakere yapmadık. DEM Parti grup başkan vekillerinin talepleri oldu. Neydi bu talepler? Cezaevindeki hükümlülerin şartlarıyla, Cezaevi Gözlem Kurullarının iyi hal şartlarıyla ilgili verdiği kararlarla, yine hasta hükümlü ve tutukluların sağlık şartları ve onların infaz ertelemeleriyle ilgili birtakım taleplerdi.

Kovid düzenlemesinden örgütlü suçların da yararlanabilmesiyle ilgili birtakım talepler. Burada bir pazarlık, müzakere söz konusu değil. İmralı’nın ‘Terörsüz Türkiye’ sürecindeki çağrısında da bir pazarlık olmadığını hepiniz görüyorsunuz. Dolayısıyla bir ‘al-ver’ süreci söz konusu olamaz. Burada ‘topun iktidarda olduğu’ vesaire bunlara katılmak mümkün değil. Burada top oynamıyoruz, ciddi mesele.”