DEM Parti, 17 Mart Pazartesi MHP’yi ziyaret edecek.
DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından 27 Şubat’ta Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktarmıştı.
Çağrının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı heyetinden Ahmet Türk ve cezaevindeki eski HDP genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı aramıştı.
Anka’nın aktardığına göre DEM Parti 17 Mart’ta MHP’yi ziyaret edecek.
DEM Parti’nin diğer partilere yapacağı ziyaretlerin tarihleri şöyle:
10 Mart
- EMEP-Meclis-saat 10:00
- CHP-CHP Genel Merkezi- saat 13:00
- DEVA Partisi-DEVA Partisi Genel Merkezi-saat 16:30
12 Mart
- TİP-Meclis-saat 11:00
- Saadet Partisi-Saadet Partisi Genel Merkezi-saat 14:00
- Gelecek Partisi-Gelecek Partisi Genel Merkezi- saat 16:30
17 Mart
- AKP (Saat ve yer bilgileri belli değil)
- MHP (Saat ve yer bilgileri belli değil)