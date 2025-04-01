Dayanışma çağrıları sonuç verdi: Ane Brun İstanbul konserini iptal etti

Norveçli sanatçı Ane Brun, İstanbul konserini iptal ettiğini duyurdu: “Türk hayranlarım için çalmayı çok istiyordum ama ne yazık ki şu an doğru zaman değil.”

Ane Brun. Fotoğraf: Wikipedia Commons

Sosyal medyada gösterinin organizatörü DBL Entertainment‘a karşı boykot başlatılmıştı.

Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki şirkete karşı boykotun nedeni, sahibi Abdülkadir Özkan’ın son günlerdeki eylemler ve boykot kampanyasına ilişkin ifadeleri.

Boykotun yanısıra sosyal medyada DBL organizasyonunda Türkiye’ye gelecek sanatçılara dayanışma gösterip konser ya da gösterisini iptal etmesi isteniyor. Bu isimlerden biri de Brun idi.

Brun dün bir takipçisinin şirket ve sahibiyle ilgili uyarısı uyarısı üzerine, ‘harekete geçeceğini’ belirtmişti.

Norveçli sanatçı bugün ekimde yapılacak konseri iptal ettiğini duyurdu.

Brun, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bu ekimde İstanbul’da konser vermemeye karar verdim. Siz Türk hayranlarım için çalmayı iple çekiyordum ama ne yazık ki şu an zamanı değil.

Yıllar boyunca sizlerden çok fazla sevgi gördüm ve yaptığım her ziyaretten keyif aldım. Bu sevgiyi geri vermeyi ve en kısa zamanda sizin için çalmayı umuyorum.

Sizin yanınızdayım. Barış ve sevgiyle.”

Benzer dayanışma çağrıları Muse ve Robin Williams’a da yapılıyor.

Yine DBL organizasyonuyla İstanbul’a gelmesi beklenen dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah’ın gösterisinin de iptal edildiği ortaya çıkmıştı.