Davutoğlu’na göre kriz millet ittifakına yaradı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, millet ittifakında yaşananlarla ilgili ”Evet bir kriz oldu ama bence faydalı bir krizdi” dedi.

Ekran görüntüsü: Fox TV

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı. Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, beş genel başkan, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşılmıştı.

Kılıçdaroğlu, CHP grup kürsüsüne veda ettiği konuşmasında krizin çözümündeki katkısından dolayı Davutoğlu’nu da övmüştü.

Fox TV’de İlker Karagöz’e konuşan Davutoğlu, “Evet bir kriz oldu ama bence faydalı bir krizdi. Bu kriz de faydalı oldu. Hiç kriz çıkmıyorsa bir aktör dominant demektir. Çözülüyorsa o kriz, öldürmeyen darbe güçlendirir” dedi.

‘Cumhur ittifakı kazanırsa Kuzey Kore’ye gibi bir yapıya bürünürüz’

Davutoğlu, seçimleri kaybetmeleri durumunda oluşacak tabloyu şöyle özetledi: ”Cumhur ittifakı seçimi kazanırsa bir sonraki seçime kadar Türkiye ya çok sert gerilimler yaşar ya da bir takım ülkelerde görülen şekilde görünüşte demokrasi olan ama aslen alakası olmayan bir yapıya bürünür. Ülke adı vermek istemiyorum ama Kuzey Kore’ye kadar gider bu örnek ülkelerin ucu.”