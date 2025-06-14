David Beckham, Gary Oldman ve Roger Daltrey'e şövalyelik unvanı

Eski İngiliz futbolcu David Beckham, Oscar ödüllü aktör Gary Oldman ve The Who solisti Roger Daltrey’e şövalyelik unvanı verildi.

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Britanya biri kralın (Kral Charles) doğum günü (haziran), diğeri yeni yılda olmak üzere yılda iki kez onur listesi yayınlanıyor. Aday listeleri farklı sektörlerdeki bağımsız panellerce incelenip hükümet tarafından kralın onayına sunuluyor.

Bu yıl ‘Kral Charles’ın Resmi Doğum Günü Onur Listesi’nde bulunan Beckham, Oldham ve Daltrey’ye şövalyelik ünvanı verildi.

50 yaşındaki Beckham spor ve ‘hayır işleri‘ne hizmetleriyle tanınıyor.

Şövalyelik unvanıyla moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham artık resmen ‘Lady Beckham’ adını taşıyacak.

Efsanevi İngiliz rock grubu The Who’nun kurucu ortağı ve solisti 81 yaşındaki Daltrey’se ‘hayırseverlik hizmetleri’ nedeniyle onurlandırıldı.

Harry Potter serisindeki birçok filmde Harry’nin vaftiz babası Sirius Black’i canlandıran 67 yaşındaki Gary Oldman’sa ‘drama alanındaki hizmetleri’nden dolayı şövalyelik unvanına layık görüldü.

Hollywood yıldızı, 2018’de ‘Darkest Hour’ filminde Winston Churchill’i canlandırmasıyla Oscar kazanmıştı.