Darphane bir aydır 25, 10, 5 ve 1 kuruşluk madeni para basmadı

Darphane Ocak 2025’te 25,10, 5 ve 1 kuruşluk madeni para basmadı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 boyunca 872 milyon 545 bin 107 adet madeni para tedavüldeydi.

Tedavüle sürülen bozuk paraların değeri 1 milyar 451 milyon 591 bin 945 lira olarak hesaplandı. Dolaşıma çıkan 872 milyon 545 bin 107 adet madeni paranın piyasa değeriyse 1,5 milyar liraya yaklaştı. 2024 boyunca 25 kuruş hiç basılmadı.

Müdürlüğün son verilerine göreyse Ocak 2025’te 25, 10, 5 ve 1 kuruşluk madeni para hiç basılmadı.

Ocakta en çok 585 milyon 240 bin adet 1 lira basılırken ikinci 16 milyon 853 bin adetle 5 lira oldu. Öte yandan yalnızca 84 bin tane 50 kuruşluk madeni para basıldı.

Açıklanan veriler şöyle: