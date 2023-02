‘Dark’ ve ‘1899’un yaratıcılarından yeni Netflix dizisi

Dark ve 1899 dizilerinin yaratıcıları Baran Bo Odar ve Jantje Friese bu kez çizgi roman uyarlaması çekmeye hazırlanıyor. İkili, ‘Something is Killing the Children’ için Netflix’le bir araya geliyor.

Dijital yayın platformu Netflix, bilimkurgu dizisi Dark’ın yaratıcıları Baran Bo Odar ve Jantje Friese’in son dizisi 1899’u birinci sezonun ardından iptal etmişti. Dizinin planlanan ikinci ve üçüncü sezonları çekilemedi.

Odar ve Friese şimdi ise çizgi roman uyarlaması ‘Something is Killing the Children‘ dizisi için yeniden Netflix’le bir araya geliyor.

James Tynion IV ve Werther Dell’Edera tarafından yaratılan, BOOM! Studios etiketiyle çıkan Something is Killing the Children, Archer’s Peak adlı küçük bir kasabada kaybolmaya başlayan çocukların hikayesini anlatıyor.

Son beş yıldaki en başarılı İngilizce çizgi romanlardan birisi olan Something Is Killing The Children, iki milyondan fazla kopya sattı. 2022’de ‘En İyi Devam Eden Seri’ kategorisinde ‘Eisner Ödülü’nü kazandı.