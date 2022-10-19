Dark’ın yaratıcılarından yeni dizi 1899: Karanlık bir hikaye anlatılacak

Dijital yayın platformu Netflix’in ‘beyin yakan’ bilimkurgu dizisi Dark’ın yaratıcıları Baran Bo Odar ve Jantje Friese yeni dizileri ‘1899‘la ekranlara dönüyor. 17 Kasım’da Netflix’te yayımlanacak dizi, izleyicileri hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ‘Kerbelos’ adlı bir gemiye bindirerek çarpıcı bir deniz yolculuğuna çıkartıyor.

Fotoğraflar: Netflix

Başrollerinde Aneurin Barnard, Emily Beecham, Anton Lesser, Clara Rosager gibi isimlerin yer aldığı dizide Dark’ın başrollerinden olan Andreas Pietschmann da bulunuyor.

İnsanların Avrupa’dan çıkıp yeni kıtaya ulaşmaya çalıştığı karanlık bir hikayenin anlatılacağı 1899 filminin konusu özetle şöyle:

“Yıl 1899. Göçmenleri taşıyan buharlı bir gemi, Avrupa’dan ayrılarak batıya doğru yola çıkar. Eski kıtanın dört bir yanından gelen yolcular, hem yeni bir yüzyıla hem de yeni bir ülkedeki geleceklerine dair benzer umut ve hayallere sahiptir. Ancak açık denizde sürüklenen bir göçmen gemisi bulmalarının ardından yolculukları beklenmedik bir yöne savrulur. Geminin güvertesinde onları bekleyen bilmece ise vadedilen topraklara yaptıkları yolculuğu dehşet verici bir kâbusa çevirecektir.”