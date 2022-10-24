Dark’ın yaratıcılarının yeni dizisi 1899’dan ilk fragman yayımlandı

Dijital yayın platformu Netflix, ‘beyin yakan’ bilimkurgu dizisi Dark’ın yaratıcıları Baran Bo Odar ve Jantje Friese’in yeni dizisi 1899‘dan ilk fragmanı paylaştı. Sekiz bölümden oluşan dizi 17 Kasım’da izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Aneurin Barnard, Emily Beecham, Anton Lesser, Clara Rosager gibi isimlerin yer aldığı dizide Dark’ın başrollerinden olan Andreas Pietschmann da bulunuyor.

İzleyicileri hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ‘Kerbelos’ adlı bir gemiye bindirerek çarpıcı bir deniz yolculuğuna çıkartan dizinin konusu özetle şöyle:

“Eski kıtanın dört bir yanından gelen, farklı geçmişlere sahip olan yolcular, varacakları ülkede onları bekleyen yeni yüzyıl ve gelecek için besledikleri umutları ve hayalleriyle birleşir. Ancak açık denizde aylardır kayıp şekilde sürüklenen ikinci bir geminin farkına vardıklarında, seyahatleri beklenmedik bir yöne savrulur. Bu geminin güvertesinde onları bekleyen bilmece ise vadedilen topraklara yaptıkları yolculuğu dehşet verici bir kâbusa çevirecek, geçmişlerini farklı sırlarla birbirine bağlayacaktır.”