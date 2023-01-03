Çalıntı iddialarıyla gündemdeydi: Netflix popüler 1899’un çekimlerine devam etmeyecek

Dijital yayın platformu Netflix, bilimkurgu dizisi Dark’ın yaratıcıları Baran Bo Odar ve Jantje Friese’in yeni dizisi ‘1899‘u iptal etti, dizinin planlanan ikinci ve üçüncü sezonu çekilmeyecek.

Gizem ve gerilim dizisi 1899, 17 Kasım’da Netflix’de izleyicilerle buluşmuştu.

Yayımlandığı ilk günden itibaren platformun en çok izlenen yapımları arasında yer alan, dört gün içinde yaklaşık 79,27 milyon saat izlenme toplayan 1899, sürpriz bir kararla iptal edildi.

Bazen işler planlandığı gibi gitmez

1899’un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Baran bo Odar ve Jantje Friese, iptal kararını sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu:

“Üzülerek sizlere 1899’un yenilenmeyeceğini söylemek zorundayız. Bu inanılmaz yolculuğu Dark’ta yaptığımız gibi ikinci ve üçüncü sezonlara taşıyarak bitirmeyi çok isterdik. Ancak bazen işler planlandığı gibi gitmez. Hayat bu. Bu haberin milyonlarca hayranı hayal kırıklığına uğratacağını biliyoruz. Bu harika maceranın bir parçası olduğunuz için sizlere kalbimizin derinliklerinden teşekkür etmek istiyoruz. Sizleri seviyoruz. Bunu asla unutmayın.”

Çalıntı iddialarıyla gündemdeydi

Öte yandan 1899 ‘çalıntı’ iddialarıyla da gündemdeydi. Brezilyalı çizgi roman sanatçısı Mary Cagnin, dizinin 2016 yılında yayımladığı çizgi romanı ‘Black Silence’den esinlendiğini söyleyerek intihal davası açtığını bildirmişti. Dizinin yaratıcılarından Baran bo Odar da iddiaları reddederek ne sanatçısını ne eserini tanıdıklarını söylemişti.