Danone, su eklenmiş ‘Birşah’ marka sütleri toplattı

Danone, ürettiği ‘Birşah’ marka sütün 100 litresinin, içine su karıştığı gerekçesiyle toplatıldığını duyurdu.

Görsel temsilidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesinde Birşah marka yüzde 3,1 yağlı UHT sütlerin içinde su bulunduğu belirlenmişti.

Üretici firma Danone, internet sitesi üzerinden söz konusu ürünlerin içinde teknik aksaklık nedeniyle su bulunduğunu paylaştı.

Bunun ‘münferit’ bir teknik aksaklık olduğu ve ürünlerin satışa sunulduğu noktalardan toplatıldığı belirtildi.

Firmanın açıklamasının ilgili kısmı şöyle:

“Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre %3,1 yağlı UHT içme sütünün üretim hattında, yaklaşık 1 dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti numaralı ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 litre gibisınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır. Geriye doğru izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalardan toplatılmıştır.”