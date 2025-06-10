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Yaramazlara biraz batar!

Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu

Mardin’de Danıştay hakimi A.H. kaldığı otel odasında başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

DHA’nın haberine göre dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesinde Danıştay’da görevli tetkik hakimi A.H.’nin otel odasından silah sesi duyuldu.


Odaya giren otel görevlileri hakimi kanlar içinde buldu. Başından vurularak ağır yaralandığı belirlenen A.H. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Danıştay Tetkik Hakimi A.H. Mardin’de, otel odasında ruhsatlı silahıyla intihar girişiminde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilerek Mardin Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi devam etmektedir.

Silahlı saldırı şeklinde sunulan haberler doğru değildir.”

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