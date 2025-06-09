Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Kütahya’da Eskigediz Beldesi eski belediye başkanı Ekrem Taşkesdik evinde ölü bulundu.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

DHA‘nın haberine göre akrabası sokaktan tesadüfen geçerken Taşkesdik’e ait evden gelen köpek sesleri duydu ve ardından eve girdi.

Taşkedik’in hareketsiz yattığını gören akrabası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşkesdik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Taşkesdik’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından açıklanacak.

İki dönem belediye başkanlığı yaptı

Taşkesdik, 1999’da mahalli idareler seçimlerinde MHP’den Eskigediz Belediye Başkanlığına aday olup seçime girdi ve seçimi kazanarak iki dönem bu görevini tamamladı. Belediyede kültür ve sosyal İşler müdürü oldu. Dört ay sonra bu görevinden alınarak park ve bahçe müdürü oldu.

2019’da CHP’den belediye başkanı adayı olmuş ama kazanamamıştı.

