Danıştay bazı davalara öncelik verecek

Danıştay Başkanlar Kurulu’nun, bazı davaların öncelikli incelenerek karara bağlanmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Danıştay Başkanı veya daire başkanları bazı davaları öne çekip görüşebilecek.

Yetkili yargı yerinin belirlenmesi, ara kararı verilmiş ve cevapları gelmiş veya cevap süresi geçmesine rağmen karar gereği yerine getirilmemiş davalar bu kapsamda ele alınacak.

Danıştayın öne çekeceği dava türleri şunlar:

Yürütmenin durdurulmasına kararı verilmiş

İlk inceleme kararlarının temyizi ile bozma kararı üzerine verilen kararların temyiz incelemesi

Karar düzeltme

Yargılanmanın yenilenmesi

Bireysel başvuru sonucu Anayasa Mahkemesince yeniden yargılama yapılmak üzere gönderilen, kamu düzeni, güvenlik, sağlık ve ekonomiyi ilgilendiren, incelemeye alınan dosya ile benzerliği veya birlikte incelenmesinde yarar bulunan işler

Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucu doğan işlemler

Bir ticari faaliyetin icrasını süresiz, 30 gün veya daha uzun süreli engelleyen işlemlere

Toplulaştırma işlemleri

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca tesis edilen işlemler

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamındaki işlemler

İmar Kanunu ve mevzuat uyarınca tesis edilen mühürleme, durdurma, tahliye, yıkım kararları ile belediye hizmetlerinin kesilmesi işlemleri

Kamulaştırma Kanunu kapsamındaki işlemler

Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamındaki yaptırımlar

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a ilişkin işlemler

Grev veya lokavtın ertelenmesine ilişkin kararlar

İlaç, ortez, protez ve tıbbi cihazların teminine ve bedeline yönelik işlemler

Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi, iptali ve geri alınmasına ilişkin kararlar

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca verilen Rekabet Kurulu kararları

Şeker Kanunu uyarınca verilen bakanlık kararları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararları

Sermaye Piyasası Kurulu Kararları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararları

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu kararları

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu kararları

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kararları

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin kararlar

Öncelikli ve öncelikli olmayan işler, geliş tarihlerine göre incelenerek sonuçlandırılacak.