Danıştay bazı davalara öncelik verecek

Danıştay Başkanlar Kurulu’nun, bazı davaların öncelikli incelenerek karara bağlanmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.
Danıştay Başkanı veya daire başkanları bazı davaları öne çekip görüşebilecek.
Yetkili yargı yerinin belirlenmesi, ara kararı verilmiş ve cevapları gelmiş veya cevap süresi geçmesine rağmen karar gereği yerine getirilmemiş davalar bu kapsamda ele alınacak.
Danıştayın öne çekeceği dava türleri şunlar:
- Yürütmenin durdurulmasına kararı verilmiş
- İlk inceleme kararlarının temyizi ile bozma kararı üzerine verilen kararların temyiz incelemesi
- Karar düzeltme
- Yargılanmanın yenilenmesi
- Bireysel başvuru sonucu Anayasa Mahkemesince yeniden yargılama yapılmak üzere gönderilen, kamu düzeni, güvenlik, sağlık ve ekonomiyi ilgilendiren, incelemeye alınan dosya ile benzerliği veya birlikte incelenmesinde yarar bulunan işler
- Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucu doğan işlemler
- Bir ticari faaliyetin icrasını süresiz, 30 gün veya daha uzun süreli engelleyen işlemlere
- Toplulaştırma işlemleri
- Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca tesis edilen işlemler
- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamındaki işlemler
- İmar Kanunu ve mevzuat uyarınca tesis edilen mühürleme, durdurma, tahliye, yıkım kararları ile belediye hizmetlerinin kesilmesi işlemleri
- Kamulaştırma Kanunu kapsamındaki işlemler
- Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamındaki yaptırımlar
- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a ilişkin işlemler
- Grev veya lokavtın ertelenmesine ilişkin kararlar
- İlaç, ortez, protez ve tıbbi cihazların teminine ve bedeline yönelik işlemler
- Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi, iptali ve geri alınmasına ilişkin kararlar
- Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca verilen Rekabet Kurulu kararları
- Şeker Kanunu uyarınca verilen bakanlık kararları
- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararları
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararları
- Sermaye Piyasası Kurulu Kararları
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararları
- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu kararları
- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu kararları
- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kararları
- Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin kararlar
Öncelikli ve öncelikli olmayan işler, geliş tarihlerine göre incelenerek sonuçlandırılacak.