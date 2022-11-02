Danimarka’da seçimi merkez sol kazandı: 20 yılın en yüksek oyu

Danimarka’da tahminlerin aksine, merkez solda yer alan Sosyal Demokratlar mecliste 179 sandalyenin 90’ını alarak iktidarını pekiştirdi. 2020’deki vizon katli ülkeyi erken seçime götürmüştü.

Fotoğraf: Sofia Nahringbauer

Başbakan Metter Frederiksen liderliğindeki Danimarka merkez sol bloğu, ülke liderine yönelik güvenoyu olarak görülen genel seçimlerde en fazla oyu alarak hükümeti kurma yetkisini aldı.

Vizonları katledilmesi erken seçime götürdü

Hükümetinin pandeminin zirvesinde ülke çapında kürk çiftliklerinde vizonların katledilmesi skandalına dair oldukça kritik bir raporun yayınlanmasının ardından Başbakan Frederiksen, Ekim’de erken seçim çağrısı yapmak zorunda kalmıştı.

Raporun bulgularına göre, hükümetin 2020’de 17 milyon vizonu öldürme emrinin yasal dayanağının olmadığı tespit edildi.

Frederiksen’in emrin yasadışı olduğunu bilmediği tespit edilse de, rapor koalisyonu sarsmış ve içindeki partilerden biri, genel seçim çağrısı yapılmazsa hükümete olan desteğini geri çekmekle tehdit etmişti.

Kimin kazanacağı son ana kadar belirsizdi

Seçim 1 Kasım’da gerçekleşti ve oy sayımı yapılırken, Frederiksen’in ortanın solundaki ‘kırmızı blok’unun mu yoksa Jakob Ellemann-Jensen’in Liberalleri tarafından yönetilen merkezin sağındaki ‘mavi blok’un mu kazanacağı son ana kadar belirsizdi.

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Mette Frederiksen, Denmark's current PM and leader of the Social Democrats, votes in what promises to be a close election in which the balance of power might be swayed by which side of the political divide manages to woo the middle ground. #Politics pic.twitter.com/H5OFhZIuLg — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 1, 2022

Danimarka anakarasında 87 sandalye alarak Frederiksen’in ‘kırmızı blok’u galip geldi. Ayrıca Faroe Adaları’nda bir koltuk kazandılar ve genellikle sol kanat adayları seçen Danimarka’nın özerk bölgesi olan Grönland’da iki koltuk daha kazanmaları bekleniyor. Bu onlara Folketinget’te (Danimarka Parlamentosu) 90 sandalyeyle tek başına bir çoğunluk sağlayacak.

Son 20 yılın en iyi seçimi

Başkent Kopenhag’daki seçim gecesi partisinde yaptığı konuşmada Frederiksen, “Sosyal demokrasi 20 yılı aşkın bir süredir en iyi seçimini yaptı” dedi.

Kızıl koalisyonu zirvede olmasına rağmen, daha geniş bir koalisyon oluşturmak için merkeze ulaşmak istediğini de sözlerine ekleyen Başbakan, “Bizim partimiz Danimarka’nın tamamı için” ifadesini kullandı.