Danimarka Kraliçesi torunlarının kraliyet unvanını kaldırdı

Kraliyet Sarayı, Danimarka Kraliçesi Margrethe’in en küçük oğlundan olan dört torununun kraliyet unvanlarını kaldırdığını duyurdu.

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe Fotoğraf: Reuters

Kraliyet tarafından yapılan açıklamada, “1 Ocak 2023 itibariyle, Majesteleri Prens Joachim’in torunları yalnızca Monpezat Kontu ve Kontesi unvanlarını kullanabilecekler, önceki unvanları ‘Danimarka Prensi ve Prensesi’ kalkacak” dendi.

Prens Joachim 53 yaşında ve iki evliliğinden Nikolai, Felix, Henrik ve Athena adında yaşları 23 ila 10 arasında değişen dört çocuğu var.

Resmi gerekçe, ‘Kraliçenin en küçük oğlu Prens Joachim’in dört çocuğunun daha normal bir yaşam sürmesine izin vermek ve Avrupa’daki diğer kraliyet ailelerinin monarşilerini zayıflatmaları.’

Prens Joachim, ikinci karısı Princess Marie ve çocukları. Fotoğraf: Reuters

Saray yaptığı açıklamada, “Majesteleri Kraliçe, dört torununun kendi varlıklarını Kraliyet ile resmi bir bağlılığın gerektirdiği özel hususlar ve yükümlülüklerle sınırlandırılmadan şekillendirebilmeleri için bir çerçeve oluşturmak istiyor” sözlerine yer verdi.

Unvanları alınan çocukların annesi ‘şok’ olduğunu söyledi

The Guardian’da yayımlanan habere göre, Danimarka basını Prens Joachim’in eski eşi ve en büyük iki oğlunun annesi Alexandra’nın ‘şok’ yaşadığını, ‘çocukların dışlanmış hissettiklerini ve kimliklerinin neden birden bire ellerinden alındığını anlamadıklarını’ aktardı.

Prens Joachim ve eski eşi Alexandra’nın çocukları 23 yaşındaki Nikolai ve 20 yaşındaki Felix, bir süredir kendi hayat ve kariyer yollarını çizmiş durumda. Her ikisi de modellik yapıyor ve ünlü moda firmalarının tanıtım yüzü olarak biliniyor.

Prens Joachim durumu kabullenmiş

Danimarka basınına göre kararla ilgili geçtiğimiz mayıs ayında bilgilendirildiği belirtilen Prens Joachim’in annesinin kararını kabullendiği söyleniyor.

Kraliçenin 54 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Frederik’ten olan diğer dört torunu unvanlarını koruyacak, ancak 2016’da alınan bir kararla sadece gelecek kral Prens Christian kraliyet mirasının sahibi olacak.

Sırada İngiltere mi var?

Ekim 2019’da İsveç Kralı 16’ıncı Carl Gustaf küçük çocuklarından olan torunlarının unvanlarını ellerinden almıştı.

Avrupa monarşisi ‘isteyerek’ ya da ‘zorunlu olarak’ küçülmeye giderken benzer bir hamle yakın zamanda kraliyet tacını giyen Britanya Kralı 3’üncü Charles’dan da bekleniyor.