Daha 13’ünde: Bu yaşta siyaset düşünüyorsam bu ülkede hiçbir şey yoktur

Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) girecek 8’inci sınıf öğrencileri test kitaplarının pahalılığından şikayet etti. 80 liradan daha düşük bir fiyata test kitabı bulamadıklarını belirten öğrenciler, ellerindeki bir kitapla idare etmeye çalıştıklarını söyledi.

Youtube üzerinden yayın yapan Kanal Dünya’ya konuşan öğrenciler pahalılıktan şikayet etti.

Sınava hazırlık için gerekli dokümanları alamadığını belirten bir öğrenci şöyle dedi: “Bir test kitabı alamadım abi. Gittim adam üç kitaba 200-300 lira diyor. Ne yapayım ben öyle kitabı. Test kitabı alamadım. Bir tane var sadece. Onunla ne yapabilirsek yapıyoruz işte. Çok pahalı. Teneffüslerde akıllı tahtadan doları açıyorlar. Öyleyiz.”

13 yaşındaki bir diğer öğrenciyse gelecek kaygısı yaşadığını söyledi: “80 liradan aşağı kitap bulamazsın. Sen şimdi çevir bir genci. Bir tanesi mutluysa hayatından ben bir şey bilmiyorum. Ben gelecek kaygısı yaşıyorum. Şu anki yönetimi kesinlikle desteklemiyorum. 13 yaşımdayım. Eğer ki ben bu ülkede bu yaşta siyaset düşünüyorsam bu ülkede hiçbir şey yoktur.”

Başka bir öğrenciyse geçinemediğini ve üzerindeki hiçbir şeyin kendisine ait olmadığını yardımla aldığını söyledi.