Market sahibinin gözünden kriz: Sattığımız fiyattan ürün alamıyoruz

Bir market sahibi artan zamlara isyan ederek sattığı fiyattan ürünü alamadığını söyledi. Yeşil mercimek üzerinden hesaplama yapan market sahibi, mercimeğin üzerinde ‘yerli’ yazdığını vurgulayarak, “Ben şu anda 19 liraya satıyorum ama kilosu bana 21 liraya geldi” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan market sahibi şunları kaydetti: “Yerli kırmızı mercimek, yeni aldık. 525 lira. 25 kilo. 21 liraya kilosu bana gelmiş. Ortalama yüzde 30 kar koyduğumuzda 27,5 lira ediyor. 27,5 liraya ben satacağım. Ben şu anda 19,5 liraya ben satıyorum. 21 liraya ben aldım.”

Marketini ailesinin yardımıyla döndürebildiğini belirten esnaf şöyle devam etti: “Bu dükkanda gördüğünüz her şey üç dört aydır bu şekilde zamlanıyor. Sattığımız fiyattan ürünü alamıyoruz. Allah’a şükür benim dükkanım, evim kira değil. Babamın emekli maaşı var, çay parası var, sıkıştığımız zaman onlara müracaat ediyoruz. Bir şekilde dükkanımızı çeviriyoruz. Ben merak ediyorum kirada olan arkadaşlar, desteği olmayan arkadaşlar bu durumu nasıl idare ediyorlar merak ediyorum doğrusu.”