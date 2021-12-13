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Yaramazlara biraz batar!

Trabzonlu fırıncı isyan etti: Sesimizi duyurmak için intihar etmemiz mi lazım?

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde fırıncı Ali Çakmak zamlara isyan etti: “Ne yapacağım ben, intihar mı etmemiz lazım sesimizi duyurmak için. Her gün böyle, insanın psikolojisi bozuluyor. 40 seneden beri bu işin içerisindeyim böyle bir hal görmedim.”

Çakmak’ın dört fırını 32 de çalışanı var. Ekonomik krizin içinde olduklarını belirten Çakmak, fırını kapatmaktan başka çaresinin olmadığını ifade etti.


Çakmak şöyle konuştu: “Hiçbir esnaf arkadaş yerinden dışarı çıkamıyor bağıramıyor, kime bağıracağım ben ya kime? Kapatacağım ben bu fırını başka çaresi yok.”

“Unun kilosu 11 lira, ekmeğin kilosu 10 lira, Allah’a reva mı bu? Kapatacağım ben bu fırını, başka çaresi yok” diyen Çakmak şöyle devam etti: “Mağdurum mağdur. Yazık günahtır fırıncıya. Fırıncı esnafının sesini kendisi çıkarıyor. Kimse fırıncı esnafının yanında değil ne başkanı var ne fırın başkanı var ne esnaf başkanı var ne milletvekili var ne valisi var. Yazıktır, 30 kişi çalıştırıyorum burada, 30 kişi ekmek yiyoruz, ne kazanacağım da burada onlara da vereceğim. Nereden kazanacağım fabrikam yok, buğdayım yok nerden vereyim? Mesleği mi bırakalım? Fırıncı arkadaşlar berbat oldu sadece Akçaabat Trabzon değil Türkiye geneli böyle. Yanımızda kimse yok.”

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