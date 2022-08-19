Dağda kaybolan 55 koyun dronla bulundu

Bitlis’te merkeze bağlı Küllüce köyünde bir besicinin dağda kaybolan 55 koyunu, dron yardımıyla bulundu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre hayvanlarını otlatmak için köyün yakınındaki dağın yamacına çıkaran besici Mesut Çevik, gece bir süre uyudu. Uyandığında hayvanların yerinde olmadığını gören Çevik, hırsızlık şüphesiyle polise başvurdu.

Besici Mesut Çevik

Köye giderek araştırma yapan polis ekibi, koyunların kaybolma ihtimali üzerine dağın havadan aranması için İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği’nden destek istedi. Bölgeyi dronla kontrol eden görevliler, köyün üst kısmındaki dağın yamacında küçükbaş hayvanların bulunduğunu tespit etti. Görüntüden hayvanların kendisine ait olduğunu belirten Çevik, bölgeye giderek koyunlarını teslim aldı.