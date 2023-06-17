Cumhuriyet Barış Doster’in yazılarına son verdi

Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Barış Doster’in yazılarına son verdi.

Cumhuriyet gazetesinde ‘çikolata kutularıyla getirilen para karşılığı manipülatif haber’ iddialarının ardından yaşanan depremin sarsıntıları sürüyor. Skandalın ortaya çıkmasının ardından, ‘gazeteciliğin yanında yer aldığını’ söyleyen genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu’nun görevine son verilmişti.

Bugün de Doster’in gazetedeki yazısı yayınlanmamıştı. Söz konusu gelişmenin ardından açıklama yapan Cumhuriyet gazetesi, Doster’in yazılarına son verildiğini duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Bu karar; Doster’in, gazetenin yayımlanmasından sorumlu Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nda alınan kimi kararlara da uymayarak, Yönetim Kurulu üyesi olduğu vakıf aleyhine Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvurular üzerine verilmiştir.”