Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinin günlük maliyeti 10 milyon TL’yi aştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın günlük maliyeti 10 milyon TL’yi aştı.

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İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2023 Nisan ayı mali tablosunu açıkladı. Buna göre, Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, nisan boyunca günde 10 milyon 614 bin TL harcadı.

Verileri Twitter hesabından paylaşan Gazeteci Murat Ağırel, geçmiş yılların harcamalarını da hatırlattı.

EGM’nin verilerine göre, daha önceki tablo şu şekildeydi:

2023 Ocak 99 milyon 991 bin

2023 Şubat 168 milyon 761 bin

2023 Mart 245 milyon 098 bin