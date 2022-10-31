ABD Yüksek Mahkemesi’nden Erdoğan’ın korumaları hakkındaki davaların iptal edilmesi talebine ret

ABD Yüksek Mahkemesi, 2017’de Washington’da göstericileri döven Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumaları hakkında açılan davaların iptal edilmesi talebini reddetti.

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Erdoğan’ın koruma polisleri, ABD ziyareti sırasında Washington büyükelçiliği önünde Erdoğan’ı protesto eden göstericilere saldırmış ve bu ülkede büyük tepki çekmişti.

Göstericiler, korumaları kendilerini yaralamakla suçlayarak maddi tazminat talebiyle dava açmışlardı.

Reuters’ın haberine göre ABD Yüksek Mahkemesi, Türkiye’nin davanın devam etmesine izin veren alt mahkeme kararlarına itirazını reddetti.