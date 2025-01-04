Cumhurbaşkanı yardımcısı: En düşük emekli maaşı için bu ay çalışma yapacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşları “Kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek” diyerek ocak ayını işaret etti.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri yüzde 11,54, işçi ve Bağ-Kur emeklileriyse yüzde 15,75 zam alacak.

Ancak en düşük emekli maaşı (12 bin 500 lira) alan birçok emekli kök maaşları nedeniyle zamdan yararlanamayacak.

Bunun için en düşük emekli maaşına düzenleme yapılması bekleniyor.

‘Kanuni düzenleme gündeme gelecek’

ANKA‘nın haberine göre ‘2024 Yılı Değerlendirme ve 2025 Yılı Hedeflerine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Yılmaz, konuyla ilgili şöyle dedi:

* Burada asıl kural bazlı olmayan en düşük emekli aylığı. Bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda kök ücretleri daha düşük olan oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor, kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor.

* Yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz, bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğu için ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir.

* Bu konuda bir çalışma yapacağız. Bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Tabi hükümetimiz bunu nihai karara cumhurbaşkanımız tamamladıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum.