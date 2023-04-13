‘Cumhurbaşkanı yalan söylüyor’ sözünden yargılanan Levent Gültekin beraat etti

“Cumhurbaşkanı topluma açıkça yalan söylüyor” cümlesi nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ten yargılanan Diken yazarı Levent Gültekin beraat etti.
Davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Savcı beraat istediği mütalaasını tekrarlarken, hakim de beraate hükmetti.
Gültekin, Twitter’dan şunları yazdı: “Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim gerekçesiyle hakkımda açılan davadan beraat ettim. Cumhurbaşkanlarının, eleştiriyi hakaret görmediği günlere kavuşmak dileğiyle…”