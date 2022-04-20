‘Cumhur Frankfurt’ atıştığı Şentop’tan özür diledi

Twitter paylaşımlarıyla sık sık muhalefeti hedef alıp AKP’yi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı öven ‘Cumhur Frankfurt’ adlı ‘trol’ atıştığı Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan özür diledi.

Görsel: Diken

‘Cumhur Frankfurt’ dün, “Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış” diye yazarak Şentop’u etiketlemişti.

TBMM başkanı da buna karşılık olarak “Trolerle muhatap olmadım bugüne kadar” diyerek şunları yazmıştı: “Cumhur Frankfurt. Terbiyesizlik yapma. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen.”

‘Cumhur Frankfurt’ tartışmadan bir gün sonra Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Az önce Meclis başkanımız Mustafa Şentop’u arayarak kendilerine Cumhur Frankfurt’a has üslup konusunda haddimi aştığımı ve hiçbir taraf ile bağlantılı olmadığımı ifade ettim. Sağolsunlar, büyüklük ve anlayış gösterdiler. Sadece tenhada özür dilemeyeyim istedim.”

Az önce Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'u arayarak kendilerine Cumhur Frankfurt'a has üslup konusunda haddimi aştığımı ve hiçbir taraf ile bağlantılı olmadığımı ifade ettim. Sağolsunlar, büyüklük ve anlayış gösterdiler. Sadece tenhada özür dilemeyeyim istedim @MustafaSentop 🙂 — Cumhur Frankfurt (@CumhurFrankfurt) April 20, 2022

‘‘Cevap verme, sahibiyle görüş’ dediler‘

Konu hakkında bugün konuşan Şentop, şunları söylemişti: “Uzun zamandan beridir de kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Siyasetin içinde olmayıp, dışarıdan siyasete yön vermeye çalışan, ahkam kesmeye çalışanları gördük ve bunu doğru bulmuyoruz. Bununla bugüne kadar mücadele ettik. Hem ben hem içinden geldiğim siyasi gelenek, siyasi partimiz bununla mücadele etti.

Bu bakımdan Ankara küçük yer ve kimin kiminle olduğunu, kimin kimin adamı olduğunu, kimin kimin sahibi olduğunu herkes biliyor. Akşam bu tür bir sosyal medya saldırısıyla karşılaşınca milletvekili arkadaşlarımdan arayanlar oldu ve ‘Cevap verme, sahibiyle görüş’ dediler. Ben onu uygun bulmam. Hz. Ali radıyallahu anh’ın düstur kabul ettiğim ‘En büyük hile hilesizliktir’ sözü vardır. Dolayısıyla siyasette numara, hile gibi şeyler bana çok uzaktır. Sosyal medyadaki tartışmayı kapattım ama bu konuyu kapatmam. Herkes siyaset yapacak olursa usulüyle, bizim siyasi geleneğimizin ahlakına uygun yapmalı. Burada aynı siyasi görüştenmiş gibi davranarak, bazı yerlere cevap yetiştirerek kendilerince bir güç elde ettiğini düşünenler daha sonra bunu şahsi çıkarları için kullanmaya yöneliyorlar. Kimsenin buna müsaade etmemesi lazım.”