Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 13 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

Fotoğraf: Cumartesi Anneleri

Cumartesi Anneleri, kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle sürdürdükleri eylemlerini ve basın açıklamasını, 942’nci haftada Galatasaray Meydanı’nda yapmak istedi.

Polis, Cumartesi Anneleri’ne müdahale etti.

Cumartesi Anneleri’nin Twitter hesabından duyurduğuna göre en az 13 kişi gözaltına alındı.

#CumartesiAnneleri942Hafta



Kayıplarımız için Galatasaray'dayız. Gözaltına alındık:



Hanım Tosun

Hanife Yıldız

Ali Ocak

Besna Tosun

Mikail Kırbayır

Feyyaz Yaman

Gülseren Yoleri

Faruk Eren

İrfan Bilgin

Hasan Karakoç

Kenan Yıldızerler

Zekine Türkeri

Arzu Aksakal pic.twitter.com/ER44pMMAZi — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) April 15, 2023

Polis, geçen hafta da Cumartesi Anneleri’ne müdahale etmiş ve en az 15 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlar sonrasında serbest bırakılmıştı.