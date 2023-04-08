Cumartesi Annelerine polis müdahalesi: En az 15 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

Fotoğraf: Besna Tosun/Twitter

Cumartesi Anneleri, kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle sürdürdükleri eylemlerini ve basın açıklamasını, 941’inci haftada Galatasaray Meydanı’nda yapmak istedi.

Polis, Cumartesi Anneleri’ne müdahale etti.

Cumartesi Anneleri’nin Twitter hesabından duyurduğuna göre en az 15 kişi gözaltına alındı.

Düzeltme: Deniz Zeybek — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) April 8, 2023

Gözaltına alınanlar arasında avukat Eren Keskin de bulunuyor.

Gözaltına alınıyoruz. — Eren Keskin (@KeskinEren1) April 8, 2023

Cumartesi Anneleri’nin okuyamadığı basın açıklaması

Cumartesi Annelerinin müdahaleden dolayı okuyamadığı basın açıklaması şöyle:

Anayasa Mahkemesi kararına uyun; Galatasaray’daki ablukayı derhal kaldırın.

Gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetlerinin açıklanması ve suçun faillerinin yargı önüne çıkarılarak cezalandırılması için 941 haftadır mücadele ediyoruz. Kuşaktan kuşağa aktararak sürdürdüğümüz bu mücadelenin mekanı olan Galatasaray bekleyişimizin, umudumuzun, ısrarımızın, itirazımızın, adalet ve hakikat talebimizin simgesi oldu. Galatasaray biz oldu, biz Galatasaray olduk.

Buluşmalarımız 700. haftasında ağır polis şiddeti ile engellendi. Ardından Beyoğlu Kaymakamlığı’nın verdiği yasaklama kararları ile Galatasaray bize kapatıldı. Bu kararlar gerekçe gösterilerek hakkımızda soruşturmalar ve davalar açıldı.

En başından beri bu yasaklamanın evrensel hukuka, Anayasa’ya ve ilgili yasalara aykırı olduğunu, keyfi olduğunu, haklarımızı ihlal ettiğini söyledik. Bu keyfiyetin son bulması için yaptığımız girişimler sonuçsuz bırakıldı. 23 Şubat 2023’te Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına kadar itiraz ve taleplerimiz görmezden gelindi.

Kayıp yakını Maside Ocak’ın başvurusu üzerine AYM, Anayasa’nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkımızın ihlal edildiğine hükmetti. İdarenin Cumartesi Anneleri etkinliğini yasaklama kararına dayanak gösterdiği gerekçeleri haklı ve ikna edici bulmadı. Diğer yandan kayıplarımızın bulunması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacıyla oturma eylemi ve basın açıklaması yapma isteğimizin demokratik bir toplumda saygı ile karşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Bu karar vesilesiyle devletin yönetsel gücünü elinde bulunduranlara sesleniyoruz: Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Toplanma ve basın açıklaması yapma özgürlüğümüzü ihlal etmeye son verin, Galatasaray’daki ablukayı derhal kaldırın.

Kamuya açık olan her türlü mekân toplanma özgürlüğünün kullanılabileceği alanlardır. Bir mekânın yasaklanması toplanma özgürlüğünün ihlalidir. Toplanmanın amacı ile mekân arasında bir ilişki varsa, her durumda o mekân kullanılmalıdır. Tam da bu hukuki dayanakla söylüyoruz; Galatasaray yasaklanamaz. Galatasaray bizimdir, Galatasaray hepimizindir.

941. haftamızda bir kez daha haykırıyoruz: Kayıplarımızı aramaya, akıbetlerini sormaya, faillerinin cezalandırılmasını istemeye, adil işleyen bir hukuk sistemi talep etmeye devam edeceğiz. Hak ve özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğiz.