Covid-19’a yakalanan Vettel ilk yarışı kaçıracak

Formula 1 takımlarından Aston Martin’in Alman pilotu Sebastian Vettel Covid-19’a yakalandı.
Takımın açıklamasında, testi pozitif çıkan 34 yaşındaki pilotun 20 Mart Pazar günü koşulacak sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix’sini kaçıracağı kaydedildi.
Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel’in yerine yedek pilot Nico Hulkenberg yarışacak.
Hulkenberg, 2020 Eifel Grand Prix’sinden bu yana ilk kez Bahreyn’de mücadele edecek.
Covid-19’a yakalanan McLaren pilotu Avustralyalı Daniel Ricciardo’nunsa testinin negatife döndüğü ve hafta sonunda pistteki yerini alacağı belirtildi.