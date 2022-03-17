Covid-19’a yakalanan Vettel ilk yarışı kaçıracak

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Göcek’te dört koyda mapa ve şamandıra kurulumu ve işletimi için ihale yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca çıkılan ihale bir hafta önce duyuruldu. Sivil toplum kuruluşlarına göre bir rant projesi söz konusu.