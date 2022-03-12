Vettel, şikayet sonrası kaskındaki tüm bayrakları kaldırdı

Formula yarışçısı Vettel, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağına itirazı sonrası kaskından tüm bayrakları çıkardı.

Vettel’in KKTC bayraklı kaskı. Fotoğraf: Twitter

Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Alman pilot Sebastian Vettel’in Ukrayna’nın işgalini protesto ettiği yeni kaskında KKTC bayrağı da yer almıştı.

KKTC, Türkiye dışında başka ülke ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınmıyor.

Dünyadaki bütün ülkelerin bayraklarıyla birlikte, Alman pilotun kaskında Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan “Savaş’a Hayır” yazısı ve bir barış güvercini resmi de bulunuyordu.

Bunun üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti Otomobil Birliği, Alman sürücüyü FIA’ya (Uluslararası Otomobil Federasyonu) şikayet etti. Bayrağın kaldırılmasıyla birlikte Vettel’in ve Aston Martin takımının cezalandırılması talep edildi.

Şikayet sonrası Vettel, kaskındaki tüm bayrakları kaldırdı. Vettel “Kaskımda yer alan bir bayrak (KKTC bayrağı) bazı sorunlar yarattı. Bazı insanlar üzüldü ve mesaj başarısızlığa uğradı. Kaskımda yer verdiğim mesaj, tüm dünyanın birleşip savaşa karşı birlik olması gerektiğiydi” dedi.