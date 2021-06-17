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Covid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme

Covid-19 aşıları için oluşturulan odalarda görevli personele ek ödeme yapılacak.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı, ‘Kovid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme’ konulu genelgeyi 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi.


AA’nın aktardığına göre ilgili yönetmelik kapsamındaki personelden Covid-19 için oluşturulan aşı odalarında aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak.

Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, 209 sayılı kanunun 5’inci maddesi uyarınca ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek.

Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021’den geçerli olmak üzere dört ay süreyle ek ödeme yapılacak.

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